Bayern Monaco, la sfida con la Lazio passa in secondo piano: ecco di cosa parla la stampa tedesca

Poco più di 24 ore alla sfida di Champions League contro la Lazio, ma in casa Bayer Monaco sono altre le notizie che tengono banco. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il passaggio del turno, a causa del 4-1 maturato all'Olimpico, appare quasi scontato per i tedeschi che nel frattempo hanno anche altro a cui pensare. Dopo il successo sul Werder Brema i bavaresi sono volati a +4 sul Lipsia in campionato e questo ha generato grande entusiasmo. Un po' meno felici i tifosi sui dubbi relativi al futuro del tecnico Flick designato come possibile erede di Low alla guida della Germania dalla prossima stagione. Curioso invece il caso legato a Robert Lewandowski e ai suoi scarpini. Nella prima frazione della scorsa partita il polacco ha indossato un paio di Puma mentre nel secondo tempo dei Nike, a conferma della battaglia tra i due sponsor per avere l'esclusiva su di lui. Infine sembra essere sparita l'indagine relativa a Jerome Boateng e ai maltrattamenti, di cui è stato accusato dalla famiglia di lei, riservati all'ex fidanzata Kasia Lenhardt, trovata morta circa un mese fa probabilmente per suicidio. Insomma, sono altre le vicende a tenere banco in questo momento in casa Bayern e la stampa tedesca, in ogni caso, è convinta che Flick sia preoccupato più dalla prossima gara di campionato contro lo Stoccarda che da quella di Champions con la Lazio.