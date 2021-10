Bayern Monaco, Lucas Hernandez rischia il carcere: il motivo

Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco, dovrà scontare sei mesi di carcere per un fatto avvenuto tre anni fa. Nel 2019, quando era un giocatore dell’Atletico Madrid, ha violato un’ordinanza restrittiva nei confronti della compagna per dei litigi avvenuti negli anni precedenti. La coppia non rispettò la decisione del Tribunale e si recò in viaggio negli Stati Uniti condiviso anche sui social dai diretti interessati. Il Tribunale di Madrid in questi giorni, data la recidività del calciatore, ha respinto la sospensione della pena presentata dai legali del difensore che dovrà presentarsi in aula il 19 ottobre per ricevere la notificazione dell’ordine di arresto. Dovrà decidere entro 10 giorni dove sconterà i sei mesi di carcere. La decisione del tribunale riguarda solo esclusivamente lui perché all’epoca dei fatti l’ordinanza era stata notificata solamente a lui e non alla compagna.

