Bayern Monaco, Muller e Gnabry tornano ad allenarsi con il gruppo

Dopo la vittoria all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Champions League, il Bayern Monaco è tornato ad allenarsi. Thomas Muller, guarito dal Covid-19, è tornato a muoversi con il gruppo. Serge Gnabry, invece, è tornato agli ordini di Flick dopo l'infortunio alla coscia. Il loro rientro in campo in gare ufficiali è ancora incerto. I bavaresi torneranno in campo sabato all'Allianz Arena contro il Colonia. Poi affronteranno Borussia Dortmund e Werdere Brema ancora in campionato prima di affrontare di nuovo la Lazio in Champions mercoledì 17 marzo.