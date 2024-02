Bayern, Tuchel intravede la luce: novità su Kimmich e Upamecano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Non sono settimane tranquille in casa del Bayern Monaco, ieri nella sfida contro il ‘Gladbach l’ennesimo infortunio che ha aumentato l’apprensione di Tuchel. Il tedesco deve fare i conti con l’infermeria, si è fermato anche Davies per un problema al ginocchio e ora attende con ansia l’esito degli esami a cui verrà sottoposto il difensore per capire l’entità e soprattutto i tempi di recupero. Non solo il campionato, i bavaresi tra poco più di una settimana raggiungeranno la Capitale per affrontare la Lazio agli ottavi di Champions e il tecnico spera di riuscire a recuperare qualche pedina. Kimmich e Upamecano, entrambi ai box dalla gara contro l’Union Berlino, potrebbero far tirare un sospiro di sollievo all’allenatore che in conferenza stampa, in vista del prossimo turno di Bundesliga, ha affermato: “Ci proveremo sicuramente con Upa e Josh. Questo verrà deciso a metà settimana". Sul centrocampista, come riporta Ntv, si è espresso anche il ds Freund: “Jo è bravo a gestire il dolore, è un combattente. Può già fare alcuni esercizi. Dobbiamo vedere di giorno in giorno cosa è possibile fare con il dolore. È molto positivo e vedremo come sarà la prossima settimana".

