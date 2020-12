Bebe Vio multata: trovata al bar con amici oltre il coprifuoco per il Covid

Disavventura per Bebe Vio. L'atleta paralimpica, sarebbe stata multata per non aver rispettato il coprifuoco stabilito per il Covid. La campionessa sarebbe stata trovata alle 20:00, in compagnia di amici a bere in un locale a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, città natale della schermitrice.

