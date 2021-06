Belgio - Italia, ecco quando e dove si giocherà il quarto di finale

L'Italia ha scoperto chi sarà la sua avversaria ai quarti di finale di Euro 2020. Il Belgio ha sconfitto il Portogallo e quindi incontrerà gli Azzurri nel prossimo turno. La partita si giocherà venerdì 2 luglio, con il fischio d'inizio programmato per le ore 21. La cornice sarà delle migliori: l'Allianz Arena di Monaco farà da teatro per lo scontro fra titani. La Nazionale di Mancini lascerà quindi l'Inghilterra per andare in Germania con la speranza di tornarci per le semifinali.