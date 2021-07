Belgio - Italia, Giordano: "Fondamentali i duelli individuali. Chiellini? Se sta bene il titolare è lui"

Ore di avvicinamento alla grande sfida di questa sera tra Belgio e Italia. Bruno Giordano, ai microfoni di TMW Radio, ha espresso il suo pensiero sul match individuando quella che potrebbe essere la chiave della partita: "Sono due squadre dello stesso livello, di cui si conosce tutto. Più vinci duelli individuali e più chance hai di vincere la partita. Sarà decisiva la voglia di essere padroni, ma i duelli saranno fondamentali. Chiellini? Non lo rischio in campionato, ma questa è una partita da dentro o fuori. Se sta bene, il titolare è lui. Chiesa? Va bene. Un allenatore sta bene se ha questi dubbi. Insigne? Non è al massimo della forma ma è sempre un punto di riferimento. E' uno dei tre registi di questa squadra, al pari di Jorginho e Verratti. E' un giocatore troppo importante per l'economia del gioco. Non è che se sbaglia una partita va tolto, così toglie anche sicurezze al giocatore".