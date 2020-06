Belleri: "Vincere con l'Atalanta fondamentale per l'entusiasmo"

La prima sfida della Lazio, dopo lo stop del campionato, sarà tra le più dure: c'è l'Atalanta sulla strada degli uomini di Inzaghi. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex biancoceleste Belleri: "Il match con la Ternana sarà un test molto importante per i calciatori, soprattutto per la loro testa dopo il periodo di stop. Sarà importante anche a livello mentale per trovare subito il ritmo partita. Ho sempre avuto fiducia nell'Inzaghi versione allenatore, ha dimostrato di sapersi adeguare ad ogni contesto tattico. Simone ha la capacità di relazionarsi con i giocatori e capire quando intervenire, questa è la sua forza".

ATALANTA - "La partita contro l'Atalanta sarà fondamentale perché i biancocelesti affronteranno una squadra molto forte, vincere a Bergamo permetterebbe di mantenere lo stesso entusiasmo prima dello stop. Il cammino della squadra di Inzaghi finora è stato strepitoso, con una piazza calorosa. L'Atalanta al momento è una delle squadre più difficili da incontrare ma lo stop potrebbe aver cambiato i valori visto prima dello stop. La Lazio è superiore a livello tecnico, il risultato quindi dipenderà dai biancocelesti. Saranno decisive le sfide sulle fasce, vincerle permetterebbe di avere una superiorità importante. La condizione fisica e mentale di una gara però dipenderà dai giocatori".

