Benevento, due assenze e due recuperi in vista della Lazio: il punto

Reduce dalla sconfitta interna per 1-0 subita dal Sassuolo, il Benevento è ancora a caccia della tranquillità in classifica, ora a 30 punti. I giallorossi affronteranno la Lazio domenica alle 15:00, e Pippo Inzaghi dovrà fare i conti con tanti dubbi di formazione. Salteranno sicuro la trasferta dell'Olimpico per squalifica e per infortunio, Tuia e Moncini, mentre Foulon resta in dubbio per un problema muscolare. Recupereranno almeno per andare in panchina contro la Lazio, Letizia e Iago Falque.

