Benevento - Lazio, il trend che si conferma: nel finale di primo tempo si subisce troppo

Il trend che si conferma. La Lazio subisce tanto negli ultimi minuti del primo tempo. Basti pensare che il 26% delle reti incassate dalla squadra di Inzaghi in questo avvio di stagione, considerando sia la Serie A che la Champions League, sono arrivati negli ultimi minuti del primo tempo. È il caso della marcatura di Gomez nel match contro l'Atalanta: l'argentino ha messo la propria firma sul tabellino al 41'. Stesso minuto in cui Augello ha beffato i biancocelesti in Sampdoria - Lazio. In pieno recupero, invece, è arrivata la rete di Pussetto dell'Udinese. E come se non bastasse, anche l'autogol di Lazzari contro il Verona è giunto allo scoccare del termine della prima frazione di gioco. Vanaken e Guerreiro, considerando le gare internazionali, hanno segnato rispettivamente al 42' e al 44' nel match d'andata dei capitolini contro il Bruges e in quello di ritorno con il Dortmund. La rete con il Benevento è la settima arrivata in una zona in cui - i numeri lo confermano - la Lazio è più vulnerabile.

