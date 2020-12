Benevento - Lazio, le statistiche: Escalante tra i migliori, Milinkovic instancabile

Prestazione convincente a metà quella di ieri sera per la Lazio in casa del Benevento. Dopo una prima frazione giocata ottimamente, nella ripresa la squadra è apparsa stanca e non ha creato una grande mole di gioco. Tra i più positivi sicuramente Escalante, alla prima da titolare con la maglia biancoceleste, come confermato anche dai dati pubblicati sul sito della Serie A. L'argentino ha totalizzato 48 passaggi riusciti, pari al 98% del suo totale, risultando il migliore tra i suoi compagni da questo punto di vista con 32 palloni giocati in avanti. Luiz Felipe e Hoedt invece sono stati i migliori per i recuperi effettuati, 8 a testa. L'olandese è stato anche il giocatore che ha giocato più palloni, ben 107, seguito da Luis Alberto con 84 e Radu con 80. Il calciatore che ha corso di più in campo è stato Milinkovic-Savic con 11.868 km percorsi, secondo Ionita con 11.736 e terzo Immobile con 11.547. Gli attacchi della Lazio, infine, si sono svolti per il 39% sulla fascia sinistra, per il 37% su quella destra e per il 24% nella zona centrale.