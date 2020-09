Benevento, Pippo Inzaghi ritrova qualche titolare per la sfida con la Lazio

Esordio in Serie A rimandato di una settimana per Pippo Inzaghi sulla panchina del Benevento. Stasera però c'è l'amichevole "in famiglia" contro il fratello Simone e la sua Lazio. Quale migliore occasione per mantenere i muscoli caldi e mettere minuti nelle gambe?

Sarà anche l'occasione per Pippo Inzaghi di testare l'11 titolare per la prima di campionato prevista per lui il 26 settembre contro la Samp a Marassi. Viola è sulla via della guarigione (dopo l'asportazione del menisco), Lapadula ha recuperato ma non è certo nella condizione ottimale. In ogni caso il Benevento ripartirà dal 4-3-2-1 di ispirazione "ancelottiana". Inzaghi avrà a disposizione anche capitan Maggio, Caprari e il neo acquisto Dabo.

PROBABILE FORMAZIONE:

BENEVENTO: (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Sau; Moncini.

