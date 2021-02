Benfica - Arsenal, all'Olimpico anche l'aquila Vitória vola sui maxischermi

Stadio Olimpico occupato questa sera. I sedicesimi di Europa League tra Benfica e Arsenal infatti si stanno svolgendo a Roma a causa delle tantissime restrizioni sugli spostamenti in Portogallo, causa Covid, che di fatto avrebbero impedito il regolare svolgimento del match. Il Benfica tra l'altro ha qualcosa in comune con la Lazio: il simbolo, cioè l'aquila, e anche il fatto che Vitória, questo il suo nome, voli prima di ogni partita proprio come accade con Olympia prima delle gare dei biancocelesti. Per questo il club portoghese ha mantenuto la tradizione e prima del fischio d'inizio sui maxischermi dello stadio è apparsa proprio l'aquila simbolo del club intenta nel suo classico volo.

