Benfica, Gomes da Silva: "Spendere 20 milioni per Neto e Jordão..."

Non sono due giocatori come gli altri Pedro Neto e Bruno Jordão. D’altronde, avere come procuratore il potentissimo Jorge Mendes, è un aspetto che li espone mediaticamente più degli altri. Già il loro arrivo alla Lazio fece molto discutere tifosi e addetti ai lavori. Lo stesso sta accadendo ora in Portogallo dopo le indiscrezioni relative alla chiusura della trattativa con il Benfica. In un editoriale su ‘Novo Geração Benfica’ l’ex vicepresidente del club di Lisbona Rui Gomes da Silva ha espresso delle perplessità sull’operazione: “Si sono formati al Braga e, da quanto ho letto, sono riusciti a vendere alla Lazio per 31 milioni (in realtà 18,5 milioni bonus esclusi, ndr) due giocatori che non erano neanche in Under 20. Ora, più rapidi nel fare buoni affari che Lucky Luke a sparare, li compreremo a 20 milioni! Con tutto quello che i nostri nemici dicono riguardo la relazione tra Atletico Madrid e Benfica servirebbe una prudenza doppia nel fare affari con Jorge Mendes! E questo vale per tutti i giocatori della sua scuderia, compreso Ángel Correa e la sua clausola da 120 milioni. Ciò perlomeno richiederebbe il buon senso. Tra l’altro questi giocatori non hanno neanche quasi mai giocato alla Lazio: Pedro Neto ha fatto 55 minuti con la prima squadra e Bruno Jordão 87. E noi li prendiamo per 20 milioni?”, ha concluso perplesso Rui Gomes da Silva.

