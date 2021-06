Benitez, minacce al tecnico vicino all'Everton: "Sappiamo dove vivi" - FOTO

Pesantissime minacce all'indirizzo di Rafa Benitez. Il tecnico sembrerebbe ad un passo dall'essere il nuovo allenatore dell'Everton e a quanto ambienti vicini al Liverpool, ex squadra di Benitez, sembrano non essere d'accordo. La rivalità tra i due club è sempre stata molto accesa ma forse si è passato il limite: "Sappiamo dove vivi. Non firmare", questo lo striscione appeso non lontano dalla casa in cui vive il tecnico con la sua famiglia.

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX