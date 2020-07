Bergomi: "Kumbulla è un ragazzo di personalità. Che duello con Lukaku!"

Ai microfoni di Sky Sport Beppe Bergomi ha commentato la prestazione di Marash Kumbulla in Hellas Verona - Inter, in fondo a un bel duello del classe 2000 con Lukaku: "Nel calcio di oggi tutti i difensori hanno bisogno di una marcatura, lui invece negli uno contro uno con Lukaku ha dato vita a un gran duello. Alcune volte l'ha anticipato, altre volte ha fatto un po' di fatica, ma ci sta, è un ragazzo giovane. Dal punto di vista fisico regge benissimo, stacca di testa, non ho ben capito ancora quanto è veloce, perché quando vai a giocare in una grande squadra tante volte devi difendere in campo aperto e hai tanti metri da percorrere anche dietro. Comunque è un ragazzo di personalità e se lo metti all'interno di una rosa di giocatori che conoscono il sistema di gioco può fare una giusta rotazione".