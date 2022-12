Bielsa può tornare ad allenare: due nazionali a sorpresa puntano El Loco

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Falsini

Marcelo Bielsa, un'idea che non tramonta mai. El Loco non sa stare lontano dal campo ed è pronto a rimettersi in gioco. Dopo l'addio al Leeds a febbraio, il tecnico argentino potrebbe tornare ad allenare una nazionale. Dopo Cile e Argentina tra il 1999 e il 2011, Bielsa potrebbe ricoprire presto il ruolo di ct. Secondo le ultime indiscrezioni, sono due le nazionali che starebbero pensando al Loco come nuovo allenatore dopo i mondiali in Qatar. La prima è l'Uruguay, una delle delusioni della fase a gironi. Alonso è a un passo dall'addio e qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane. L'altra nazionale pronta a piombare su Bielsa è il Giappone. Dopo l'impresa nel gruppo di Spagna e Germania, i nipponici vogliono continuare a stupire. Al termine della competizione sarà addio con l'attuale allenatore Hajime Moriyasu. Secondo alcuni media giapponesi, Koji Sorimachi, presidente del comitato tecnico della Federazione nipponica, ha avuto un incontro con il tecnico argentino per convincerlo a sedersi sulla panchina dei Samurai Blu.