Bizzarri: "La Coppa Italia con la Lazio grande gioia. E che coppia Dias-Biava..."

Albano Bizzarri non ha scordato la sua esperienza con la maglia della Lazio. Ai microfoni di TMW ha parlato delle gioie vissute in carriera: "Ho avuto momenti belli ma anche duri in Italia. Con il Catania e con il Chievo ho vissuto momenti particolari, dove abbiamo fatto campionati bellissimi. E' stato bello vincere la Coppa Italia con la Lazio, anche se non ero titolare. Bella poi l'esperienza a Udine, me la porto nel cuore. Miglior difensore mai visto? La coppia Dias-Biava è stata davvero molto bella. Ma anche al Chievo, dove prendevo al massimo un gol a partita. Da esterno dico Maldini".