Bjelanovic: "Conosco Basic, può essere la mezzala sinistra ideale di Sarri"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Sasa Bjelanovic ha parlato, tra gli altri temi, anche di Basic e del suo approdo alla Lazio, alla corte di Sarri. L'ex attaccante e dirigente dell'Hajduk Spalato quando il neo-acquisto biancoceleste era in squadra, ha spiegato: "Se è pronto per la Lazio? Glielo auguro, lo conosco perché sono stato suo direttore all’Hajduk e ho fatto l’operazione per cederlo al Bordeaux. Negli ultimi anni è cresciuto tantissimo e ha preso tanta autostima, è una mezzala che può giocare pure da mediano. Ho fiducia in Sarri, da capire dove lo vedrà ma sono certo che lo valorizzerà ancora di più”.

Mondiali 2022, la Serie A segue la linea di Premier e Liga: il comunicato

UFFICIALE - Torreira passa dall’Arsenal alla Fiorentina: il comunicato viola

TORNA ALLA HOMEPAGE