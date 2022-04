Bodo/Glimt, il tecnico furioso: “Atteggiamento della Roma scioccante. Mourinho? Una delusione…”

TUTTOmercatoWEB.com

Kjetil Knudsen, tecnico del Bodo/Glimt, torna a parlare di quanto successo giovedì scorso in Norvegia. Al termine della sfida, vinta 2-1 in rimonta dai gialloneri, il tecnico è stato accusato dalla Roma di aver aggredito il preparatore dei portieri giallorossi Nuno Santos. In un'intervista rilasciata ai media locali, Knudsen ha pizzicato nuovamente il club capitolino e in particolare Mourinho: "Avvenimenti del genere mi farebbero venir voglia di mettermi a fare altro. Ho addirittura considerato se non fosse il caso di andare avanti nel mondo del calcio. Quanto successo è troppo lontano dai miei valori, dal club e dal calcio norvegese. In questi casi devi trovare la forza in te stesso e reagire nel miglior modo possibile. Per me la cosa più importante è potermi guardare allo specchio. Se non dovessi più riuscire a farlo, dovrei considerare se ne vale davvero la pena".

MOURINHO - "Questo tipo di atteggiamento è scioccante. I suoi valori e il suo modo di allenare sono così lontani da ciò che rappresento. È un'incredibile delusione vedere certi comportamenti da un allenatore così titolato e che ha fatto parte del gioco per così tanto tempo".