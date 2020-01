Bofisè: "Lazio squadra attrezzata. E se dovesse arrivare Giroud..." - VIDEO

La sabbia della clessidra continua a segnare imperterrita il tempo che manca alla chiusura del calciomercato. In esclusiva ai nostri microfoni, presso l'Hotel Sheraton di Milano, ha parlato l'agente Fifa Giuseppe Bofisè: "Il mercato di gennaio è sempre molto particolare, intervenire per rinforzare le rose non è molto semplice. Alcune squadre hanno fatto bene, come l'Inter. Altre hanno fatto un mercato d'attesa. La Lazio ha fatto bene in questo momento a non intervenire, toccare una squadra che va alla perfezione non è facile. Il calcio è fatto di equilibri, anche di spogliatoio. In questo momento l'equilibrio dei biancocelesti è tale che intervenire è difficoltoso. Se l'operazione Giroud dovesse andare in porto sarebbe importante, di prestigio. Ma anche se la Lazio rimanesse così, dovendo affrontare solo il campionato, farà bene. Scudetto? Difficile, quella di Inzaghi è una squadra meno preparata per raggiungere certi obiettivi. Senza nulla togliere alla stagione strepitosa che sta facendo".

LAZIO, DIRETTA CALCIOMERCATO

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO