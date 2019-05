Bolivia, arbitro crolla in campo e muore prima di arrivare in ospedale

Si chiamava Victor Hugo Hurtado e aveva 32 anni, l'arbitro morto a seguito di un doppio infarto che l'ha colpito mentre dirigeva il match tra Always Ready e Oriente Petrolero del campionato boliviano. La sfida si stava disputando all'Estadio de Villa Ingenio di Ed Alto, famoso per essere l'impianto sportivo più alto del mondo perché situato a ben 4090 metri di altezza sul livello del mare. Un record che potrebbe essere costato caro all'arbitro dell'incontro, a quell'altitudine infatti l'aria è rarefatta e impedisce la normale circolazione del sangue, se non dopo un periodo di adattamento. Hurtado al 50' minuto è crollato a terra a seguito di un arresto cardiorespiratorio, e non ha più ripreso conoscenza. Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale, durante il quale però il fischietto sudamericano è stato colpito da un secondo infarto, risultato a quel punto fatale.

