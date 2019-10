Bologna, allenamento mattutino per preparare la sfida contro la Lazio

Mentre la Lazio domani affronterà il Rennes in Europa League, Il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic si sta concentrando sulla sfida di campionato che vedrà i rossoblù impegnati proprio contro i biancocelesti. Come riporta il portale ufficiale della società felsinea questa mattina il Bologna si è allenato sotto la pioggia svolgendo delle esercitazioni tattiche a campo ridotto e del lavoro atletico. Il calciatore Mitchell Dijks ha svolto del lavoro differenziato in campo. Domani la preparazione della squadra continuerà con un altro allenamento a porte chiuse.

