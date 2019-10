RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Rennes, Stéphan: "Non firmo per il pareggio"

Lazio - Rennes è la seconda giornata del girone di Europa League, passaggio importantissimo per la qualificazione. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza il tecnico dei francesi Julien Stéphan.

Inzaghi ha detto che per loro è una finale, che ne pensa?

Non siamo sorpresi, è vero che la Lazio è la favorita. Avendo perso in Romania, domani ha l'obbligo di vincere. Siamo outsider, ma abbiamo ambizioni. Loro hanno il problema del turnover, ma anche noi. La Lazio gioca insieme da tanto tempo, sono una squadra forte.

Stamattina si è parlato dei nuovi come Lazzari e della necessità del loro inserimento. Vale lo stesso per voi?

L'importante è gestire la rosa, lo stiamo facendo durante l'anno. La competizione richiede parecchia freschezza, è questo l'aspetto principale.

Sarà una test importante contro una grande squadra?

Un test importante domani, ma ne abbiamo già avuti. Giochiamo contro una squadra forte che sembrava essere la favorita, ma che è già costretta a vincere.

L'Olimpico è un grande stadio, domani ci saranno poche persone. Può influenzare?

I nostri giocatori sono abituati. La partita comunque sarà prestigiosa e richiede il massimo impegno.

Potendo scegliere chi toglierebbe tra Milinkovic e Luis Alberto?

Sarebbe perfetto se entrambi potessero stare entrambi in panchina. In ogni caso la Lazio ha una grande rosa, ma noi preferiamo concentrarci su di noi.

Quali sono i punti di forza della Lazio e come interpreterà domani la partita?

Dobbiamo mettere intensità e rimanere compatti. A livello individuale hanno grandi giocatori, vedremo poi la foirmazione che schiereranno. Ripeto, è importante concentrarci su di noi.

Dopo 6 partite senza vittorie, crede che la squadra abbia un blocco mentale?

Non credo, immagino che se fosse arrivata una vittoria non ci sarebbe stata questa domanda. Non vinciamo, ma neanche perdiamo da molto tempo. Dobbiamo essere più efficaci davanti alla porta. Ci manca anche la fortuna che in queste situazioni è necessaria.

Ci può dire qualcosa su Inzaghi?

Sta dal 2016 sulla panchina della Lazio e ha creato una squadra organizzata, che riesce a giocare bene a calcio. Lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia e questo è molto importante.

A Marsiglia ha giocato a 5, manterrà il modulo visto il momento di poca fiducia?

Non manca la fiducia, però so che non c'è un modulo magico. Questo al momento ci riesce meglio. Poi ovviamente abbiamo tante partite e cerchiamo di trovare un po' di continuità, non bisogna concentrarci troppo sul modulo.

A Marsiglia che prestazione è stata e i giocatori sono impazienti?

Anche a Marsiglia abbiamo giocato bene, prima o poi i risultati arriveranno.

Firmerebbe per un pareggio?

Ovviamente non si prepara una partita pensando di non vincerla. Domani vedremo come andrà, ma oggi non firmo per il pareggio.

