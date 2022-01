Bologna, altri quattro calciatori positivi al Covid: ecco chi sono

"Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare", con questo comunicato il Bologna ha reso nota la positività di quattro calciatori al Covid. La squadra di Mihajlovic è stata letteralmente decimata dal virus: ai quattro si aggiungono infatti le precedenti positività di Marco Molla, Nicolas Viola, Nicolas Dominguez e Aaron Hickey.

