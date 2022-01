Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta Origi: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha cominciato la sessione invernale del calciomercato sfoltendo la rosa. Via Alessandro Rossi ed Escalante, mentre nelle prossime ore dovrebbe essere ufficiale anche il passaggio di Lukaku al Vicenza. La lista è ancora lunga, ma poi i biancocelesti dovranno pensare anche agli acquisti. Sarri ha chiesto rinforzi in difesa e in attacco. Non potendo contare su una cassa ricca, la società deve fare di necessità virtù. Il mercato delle idee, delle occasioni. Una porta dritta dritta in Premier League. Tanti calciatori in scadenza il prossimo giugno, tra i più interessanti c'è sicuramente Divock Origi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, il suo nome nelle ultime ore è stato associato alla Juventus, ma sono giorni che la Lazio starebbe pensando all'attaccante del Liverpool. Un lavoro sotto traccia, simile a quello che nel 2020 avrebbe dovuto portare Giroud alla corte di Inzaghi. Affare saltato per colpa di Lampard, che chiuse al passaggio dell'allora centravanti del Chelsea. La Lazioavrebbe già allacciato i contatti con degli intermediari che curerebbero il trasferimento a gennaio di Origi. In questa stagione con la maglia dei Reds ha giocato appena 10 partite tra Premier, Champions League e Coppa di Lega. È un elemento marginale del progetto, da Anfield hanno aperto alla cessione pur di non perderlo a parametro zero (dal primo febbraio potrà firmare con il so futuro club). L'attaccante belga, classe 1995, sarebbe un affare lowcost, perfetto per l'idea di calcio di Sarri. Oltre a ricoprire il ruolo di prima punta, l'ex Lille potrebbe essere impiegato anche come esterno del tridente. Duttilità, forza fisica e tanta velocità. Un po' meno freddezza sotto porta. Per arrivare a lui però bisognerebbe prima piazzare Muriqi, che al momento non ha offerte concrete sul tavolo.