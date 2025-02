Bologna, Calabria: "Grato a Mihajlovic. Un giorno mi disse..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Calabria è ormai un giocatore del Bologna e, dopo aver lasciato in lacrime il Milan, a distanza di qualche giorno dall'ufficialità si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti circa la sua nuova esperienza. Nel corso della presentazione, l'ex rossonero ha voluto ricordare Mihajlovic: "Sinisa il primo a lanciarmi gli sarò sempre grato. Ricordo che un giorno è venuto a parlarmi dopo una tournée in cui avevo fatto bene, potevo andare in prestito ma lui venne a dirmi che mi voleva qui e mi voleva tenermi per giocarmi le mie carte".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE