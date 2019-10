Bologna, due assenze pesanti contro la Lazio: out Dijks e Soriano

A Casteldebole prosegue la preparazione del Bologna in vista della sfida di domani contro la Lazio. Dijks, alle prese con una contusione al costato, continua il lavoro differenziato e difficilmente sarà arruolabile per la partita di campionato. Un'assenza pesante per il Bologna, così come quella di Soriano che dovrà scontare un turno di squalifica proprio contro i biancocelesti. Al loro posto si scaldano Krejci e Dzemaili. In attacco il ballottaggio è a tre per un unico posto: al momento Palacio è favorito rispetto a Destro e Santander.

Probabile formazione:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Medel, Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. A disp.: Da Costa, Paz, Bani, Corbo, Mbaye, Svanberg, Schouten, Skov Olsen, Destro, Santander.

