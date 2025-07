Bologna, Freuler celebra Immobile: "Grazie al suo arrivo..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'arrivo di Immobile a Bologna è stato preso di buon grado dall'ambiente falsineo. L'ex capitano e simbolo della Lazio ripartirà dai rossoblù per cercare di tornare a lasciare il segno in Serie A come, fino a un anno fa, faceva con la maglia biancoceleste. Il suo impatto con l'ambiente è stato ottimo e a testimoniarlo sono anche le dichiarazioni dei leader del gruppo, come quelle di Remo Freuler che, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo adattamento e della sua importanza nel gruppo.

"Immobile e Bernardeschi si sono uniti velocemente al gruppo ma non era tanto difficile. Con loro aumenta il tasso di esperienza in rosa, si è aggiunta esperienza, ma è arrivato anche Vitik che è un calciatore giovane, seppur forte. Siamo molto contenti della prima settimana di allenamento ed sempre bello avere più esperienza in squadra. Ci sarà utile".

