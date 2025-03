Bologna, Italiano in conferenza: "Temevamo la Lazio, se il palo di Zaccagni..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna si impone di misura contro la Lazio e al Dall'Ara finisce 5-0. La squadra di Baroni torna così a Roma con la delusione e l'amarezza di agguantare 3 punti europei. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Vincenzo Italiano: “E’ bella perché è la prima di un calendario tosto per noi, contro una squadra in formissima, forte, pericolosa volevamo partire forte. Da martedì nasce questa vittoria, da quando abbiam rireso glia allenamenti e preparata nel migliore dei modi. Tutti e 24 d movimento eravamo a disposizione, nel momento in cui sotto l’aspetto tecnico e applicazione non sbagliano nulla vengono fuori queste prestazioni. Merito a loro, si sono fatti trovare pronti, inizia un ciclo di partite bene. La classifica è bella, sta a noi mantenere il passo, non è facile.

Champions? Io credo nel momento in cui si sia parlato solo di prestazione, se la facciamo possiamo mettere in difficoltà l’avversario possiamo far bene. Temevamo la Lazio, la classifica in questo momento ci sta vedendo insieme alle piu forti ma noi abbiamo un calendario davvero tosto. È lunga, lì davanti è questo il passo che devi tenere, quelle dietro viaggiano forte. Ci deve dare tantissimo questa prestazione.

Ringrazio lo stadio, la curva per questo attestato di stima nei miei confronti, lavoriamo pe regalare felicità, emozioni, deve essere il primo obiettivo e ne sono felice. Anche i ragazzi percepiscono questa atmosfera, non dobbiamo sbagliare per applicazione, atteggiamento. Lo stadio vuole evdere maglie sudate, grande applicazione da tutti. Grazie di cuore, sapevo che potevamo contare sul 12° uomo, siamo riusciti a vincere. Ero consapevole delle difficoltà, partiti con freno a mano, un po’ di pareggi di troppo, abbiamo aggiunto tanti giovani che stanno crescendo come Dominguez e Castro. Dobbiamo cavalcare questo entusiasmo. Gioiamo per questa vittoria ma dobbiamo sudare per stare al passo delle altre, il calendario non ci permette di calare.

Squadra più forte che ho allenato? Sì è forte Questa va forte, ha valori, è un gruppo straordinario, la gente lo deve capire, al colpo di tacco al tiro da fuori, c’è una coesione, tutti fanno gole vanno sotto al curva. È un avlore che esiste e sono anni che fa la differenza. C’è anche qualche esperto di grande qualità, non dobbiamo abbassare la guardia, basta poco e prendi le bastonate, tutti prendono punti, chi sbaglierà meno vedremo che accadrà. Veniamo da una grande rincorsa, sappiamo cosa significa stare dietro.

Io credo che in Serie A, 3-0 contro la Lazio non puoi abbassare la guardia, devi stare attento avevo visto qualcuno mettere piede sulla palla, se il palo di Zaccagni entra riapri una partita che sembrava chiusa, mai abbassare la guardia contro questi campioni. L’ultimo gol lo crea Dominguez e Fabbian da subentrato. Se lo spirito è questo possiamo mettere in difficoltà chiunque".

CLICCA QUI PER IL VIDEO