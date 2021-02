Bologna - Lazio, Acerbi indica la via per ripartire: "Resettiamo subito" - FOTO

Dopo la doppia delusione in Champions League e Serie A, la Lazio deve tornare a vincere e a ottenere qualche punto in più per salire in classifica. Per poter uscire indenni dalla sfida di martedì con il Torino, la squadra di Inzaghi dovrà mettersi immediatamente alle spalle il rammarico di questi giorni, trasformandolo in carica per ripartire con convinzione. Lo confermano le parole utilizzate da Francesco Acerbi a poco più di un'ora dal triplice fischio: "Resettiamo subito! Forza Lazio".

Cucchi: "Lazio fragile e debole mentalmente. Il Bologna ha meritato la vittoria"

Bologna - Lazio, ko al Dall'Ara: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it - PHOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE