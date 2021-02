Bologna - Lazio, ko al Dall'Ara: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it - PHOTO

Sconfitta pesante per la Lazio, il secondo tonfo settimanale dopo quello in Champions contro il Bayern Monaco. Dopo un buon avvio al Dall'Ara, i biancocelesti si spengono lentamente sul rigore sbagliato da Immobile, lasciando il campo ad un Bologna cinico e compatto per tutti i 90 minuti. Un gol per tempo per la squadra di Mihajlovic, il primo addirittura 80 secondi dopo l'errore dal dischetto dell'attaccante laziale. Una beffa che condiziona pesantemente i ragazzi di Inzaghi, mai incisivi negli ultimi 20 metri. Tre punti persi che potrebbero rivelarsi ancor più gravosi per la corsa al quarto posto in base ai verdetti sugli altri campi.

A seguire, gli scatti dei momenti salienti del match targati Lalaziosiamonoi.it.