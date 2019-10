Bologna - Lazio, Lotito potrebbe assistere al match al Dall'Ara

Contro l'Inter voleva esserci, poi gli impegni di lavoro lo hanno costretto a restare a Roma. Ma questa volta, Claudio Lotito vuole riprovarci. Come riporta la rassegna di Radiosei, il presidente della Lazio potrebbe essere presente, oggi pomeriggio, al Dall'Ara per la sfida con il Bologna. Il presidente biancoceleste segue sempre la sua creatura all'Olimpico, gli piacerebbe farlo anche in trasferta. In passato è stato più presente, e ora vorrebbe ricominciare seguendo quel trend. Essere una presenza più assidua. Nella scorsa stagione, invitato dalla squadra, si era fatto vedere proprio durante Inter - Lazio (0-1). Aveva replicato con la Spal, ma il risultato, tra i meno incoraggianti, è stato anche l'ultimo visto in trasferta. Lotito non aveva più raggiunto i biancocelesti fuori dalle mura dell'impianto romano, un gesto quasi scaramantico. Oggi, però, vuole riprovarci: il numero uno capitolino vorrebbe ricominciare a viaggiare con la sua Lazio.

