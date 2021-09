Bologna - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Dopo la vittoria nel derby della Capitale la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo per la 7ª giornata del campionato di Serie A TIM contro il Bologna nel match in programma domenica 3 ottobre alle ore 12:30 allo Stadio Renato Dall'Ara. Il match sarà diretto dal signor Davide Massa (sez. di Imperia).

Assistenti: Pagliardini - Scatragli

IV uomo: Maggioni

VA.R.: Maresca

A.V.A.R.: Bresmes

I PRECEDENTI - L’arbitro ligure ha già diretto i biancocelesti in 20 occasioni: il bilancio di quest’ultime è estremamente equilibrato; 9 vittorie per la Prima Squadra della Capitale a fronte di 6 sconfitte e 5 pareggi. In particolare, Massa nel corso della scorsa stagione ha diretto i biancocelesti in occasione della seconda giornata di campionato, vinta dagli uomini di Inzaghi per 2-0 contro il Cagliari, nel successo interno con la Sampdoria ed in occasione delle due gare giocate contro la Juventus.

