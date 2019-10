Bologna - Lazio, Skorupski: "Lotteremo per Sinisa per battere i biancocelesti"

Lucasz Skorupski, portiere del Bologna, ha commentato la sfida coi biancocelesti ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo iniziato bene le prime gare, nelle ultime però solo un punto raccolto. La Lazio è forte, ha giocatori di qualità, vogliamo batterla in casa e dimostrare di essere tornati quelli dell'inizio stagione. Loro stanno bene, ma in casa siamo forti e lotteremo per il nostro mister perchè sarà qui con noi. Vogliamo dare qualcosa in più a Sinisa, ci ha caricati e sicuramente ci metteremo l'anima per lui".

Il portiere del Bologna, ai microfoni di Sky Sport, ha continuato: "Il mister ci tiene, rischia a stare lontano dall’ospedale, dobbiamo dare il 110% anche per lui".