Bologna - Lazio, tifosi biancocelesti all'assalto del Dall'Ara: i numeri

Un esodo biancoceleste. Domenica alle 12.30 la Lazio a Bologna potrà contare sul supporto del dodicesimo uomo in campo: i tifosi hanno polverizzato tutti i 1.100 biglietti del settore ospiti dello Stadio Dall'Ara. Ma non è tutto: secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione altri 900 si sistemeranno nei settori limitrofi, portando il totale delle presenze a 2.000. Non una novità per la tifoseria della Lazio, una delle più presenti in trasferta in Italia, che prima dello stop causa Covid aveva inanellato sold out in serie e nelle prime tre uscite fuori casa della stagione (Empoli, Milano e Torino) ha fatto segnare numeri importanti.

