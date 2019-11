Bologna, Mihajlovic non ci sarà contro il Parma: il serbo torna a Roma

Niente Parma per Sinisa Mihajlovic. Come riporta tuttomercatoweb.com, il tecnico del Bologna dovrà rimandare la sua quinta presenza in panchina di questo campionato. Al contrario di quanto successo dopo le prime due dimissioni dall'ospedale, infatti, il serbo - che ha comunque assistito agli allenamenti dei suoi nella giornata di ieri - rinuncerà al derby emiliano in programma domenica al Dall'Ara (ore 12:30, ndr). Le sue condizioni “sono soddisfacenti”, ha fatto sapere il Sant'Orsola con un comunicato, ma l'unica differenza rispetto al passato sta nel fatto che Mihajlovic ha ricevuto un trapianto di midollo osseo lo scorso 29 ottobre. Un'ottima notizia che però potrebbe averlo costretto a questo momentaneo forfait. Sinisa dunque tornerà a Roma dalla sua famiglia: per questa volta il Bologna lo guarderà solo dalla tv.

