Bologna, Mihajlovic: "Oggi troppi giovani hanno la 'pappa pronta' in tutto"

Durante la conferenza stampa di presentazione del match di domani contro il Cagliari, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha parlato così dell'attegiamento dei suoi calciatori giovani e non solo: "Io sono cresciuto per strada e ho vissuto certe cose. Oggi i ragazzi hanno la 'pappa pronta' in tutto e quindi è difficile avere malizia. Il carattere dipende da cosa hai vissuto. Però io so chi alleno e cosa gli manca, so che sforzandosi loro possono crescere anche sotto questi punti di vista. A maggior ragione i ragazzi giovani. Al contrario mi arrabbio con chi a 34/35 anni non si comporta in un certo modo, ma non posso farlo con un ragazzino... Dipende tutto da come sono cresciuti, lo vedo anche nei miei figli. Io mi aspetto che i più veterani parlino e carichino gli altri ".

