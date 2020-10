Bologna, Mihajlovic senza filtri: "Il governo fa decreti alla c... di cane"

Mai banale, quando parla Sinisa Mihajlovic la notizia arriva sempre. Durante la conferenza stampa alla vigilia di Bologna - Cagliari, il tecnico ha replicato così a chi gli chiedeva se la sua squadra dovesse puntare a un attaccante svincolato, come Mario Mandzukic: "Non prendiamo esempio dai nostri governi che fanno i decreti cosi a cazzo di cane, che non c'è una logica. Noi dobbiamo essere più lucidi. Questo non dovevo dirlo ma l'ho detto, mi è venuto così". Non è la prima volta che Mihajlovic si espone su fatti politici: già in passato aveva commentato così la decisione del governatore dell'Emilia Romagna di riaprire gli impianti sportivi al pubblico: "Ha fatto una cosa coraggiosa, non sembrava nemmeno di sinistra".