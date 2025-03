Bologna, verso la Lazio tutti a disposizione: torna Freuler, Cambiaghi...

TUTTOmercatoWEB.com

Il Dall'Ara si prepara per la sfida di Champions. Domenica 16 marzo alle 15.00 il Bologna di Italiano ospiterà la Lazio di Marco Baroni in un match che può valere tanto in termini di corsa per il massimo campionato europeo. Per tanto, per Vincenzo Italiano praticamente tutti a disposizione, con anche il rientro di Remo Freuler dalla squalifica.

Come riporta TuttoBolognaweb.it, lo svizzero sarà titolare come suo solito al centro del campo. Scontro diretto di grande importanza per l'Europa e soprattutto per la Champions League e Italiano, per ora, può prepararlo a ranghi completi. Lo svizzero torna perno basso davanti alla difesa e al suo fianco dovrebbe essere confermato Ferguson, reduce da una grande partita a Verona.

Abbondanza anche davanti, dove Cambiaghi punta a una maglia da titolare dopo il gol al Bentegodi, mentre per quanto riguarda il terzino destro si apre il ballottaggio tra Calabria e il rientrante Holm.