Bonolis: "Lazio da scudetto? Senza stop aveva buone possibilità. Su Inzaghi..."

Paolo Bonolis, in diretta Instagram con Damiano 'Er Faina', si è espresso anche sulla Lazio, sul cammino in campionato della squadra di Inzaghi e sul sogno scudetto: "Roma o Lazio? Non ho una preferenza, mi va bene tutto, a me piace Roma come città. Mi godo e capisco la città ma non preferisco una squadra all’altra. Lazio da scudetto? Senza lo stop, nonostante la grande forza della Juventus, avrei visto bene la grande tenacia dei biancocelesti. L’Inter purtroppo ha avuto nel suo cammino qualche stop di troppo, tra i quali Lazio-Inter. Inzaghi ha fatto un lavoro eccezionale. Giocando ogni 7 giorni, poteva puntare a vincere. Con la ripresa non so se le gerarchie siano le stesse, ci sono molte variabili in gioco".

RIPRESA - "Ci sono tante voci sul tema, non è facile trovare un punto in comune. Se gli operai possono tornare in fabbrica, anche i giocatori possono tornare in campo, parlo con desiderio di chi vuol vedere il calcio. 5 maggio? Fu una grandissima delusione, ma non come l’infortunio di Ronaldo sempre con la Lazio, non ci volevo credere".

