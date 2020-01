Borghi: "Scudetto? La Lazio è il terzo incomodo, ha delle cose da dire"

Come sarà il 2020 della Serie A? Se lo chiede anche Stefano Borghi, tra i più noti e apprezzati giornalisti sportivi degli ultimi anni e da qualche tempo sbarcato su Youtube. Nell'analisi sugli eventi del nuovo anno, il telecronista DAZN ha parlato anche - ovviamente - della lotta Scudetto in campionato. Tra Juventus e Inter, secondo Borghi, si è infilata la Lazio: "Per lo Scudetto c'è anche il terzo incomodo, la Lazio. Che ha chiuso il 2019 vincendo la Supercoppa, battendo due volte la Juventus in due settimane. Ma la squadra di Inzaghi è una contendente seria per lo Scudetto? Io ho l'impressione che abbia delle cose da dire. Ma da qui a lottare per il campionato ci passa ancora qualche conferma, che dovremo avere subito".



