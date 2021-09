Borja Valero: "La Lazio gioca bene e ha preso le idee di Sarri. Ma per lo scudetto..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Borja Valero ha parlato, tra gli altri temi, della Lazio. L'ex Fiorentina ha fatto i complimenti alla squadra di Sarri per poi ammettere comunque di pensare all'Inter come alla favorita per lo scudetto. Lo spagnolo ha spiegato: "C'è una bella lotta, la Lazio sta giocando molto bene e prende le idee di Sarri ma la favorita è ancora l'Inter, visto che Inzaghi gioca allo stesso modo di Conte e ha dimostrato in queste due giornate di essere veramente forte".

