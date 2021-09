Qual. Europei U21, l'Italia passa sul Montenegro grazie al gol di Colombo

L'Italia U21 fa due su due e vola al secondo posto nel girone per la qualificazione al prossimo Europeo. La Nazionale guidata da Nicolato ha giocato nel pomeriggio contro il Montenegro ed è riuscita a conquistare i tre punti grazie alla rete nella ripresa di Lorenzo Colombo, attaccante della SPAL. Con una gara in meno rispetto alla Svezia capolista, ferma a 7 punti dopo il pareggio odierno con la Bosnia, gli Azzurri sono secondi a 6 punti, bottino pieno per l'Italia che ha disputato al momento due match.