Borussia Dortmund, Favre polemico: "Il rigore? Sembrava di stare in piscina..."

Al termine della sfida di Champions League fra Lazio e Borussia Dortmund, il tecnico dei tedeschi Lucien Favre è intervenuto in conferenza stampa in maniera non poco polemica: "Abbiamo avuto ottimi avversari in questo girone, non possiamo sempre vincere 3-0. Oggi abbiamo creato diverse occasioni per segnare. Il rigore? Da teatro! Sembrava di stare in piscina e nessuno dice niente. Ma noi siamo qualificati, loro ancora no".