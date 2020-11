Borussia Dortmund - Lazio, dove vederla in TV e streaming

La Lazio mette di nuovo da parte il campionato e si prepara alla trasferta di Champions League in casa del Borussia Dortmund, forse la partita più importante del girone. Fischio d'inizio previsto alle 21 di mercoledì 2 dicembre, al Signal Iduna Park di Dortmund, con il match che in televisione sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Anche stavolta niente trasmissione in chiaro, che spetta invece all'Inter. Per quanto riguarda lo streaming, si potrà seguire Borussia Dortmund - Lazio su Sky Go e su Now TV, comodamente da smartphone, PC, tablet o smart TV.