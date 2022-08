Borussia Dortmund, niente Inter per Akanji: fissate le visite con il nuovo club

Niente Inter per Akanji. Il difensore svizzero, obiettivo di mercato concreto dei nerazzurri per diverse settimane, diventerà presto un calciatore del Manchester City. Il giocatore svolgerà questa mattina le visite mediche con il suo nuovo club e darà il via alla sua nuova avventura. Nelle tasche del Borussia Dortmund finiscono ben 18 milioni di euro, che l'Inter non poteva sborsare. Inzaghi ha ribadito la necessità di un centrale e l'uscita di Gosens direzione Leverkusen può riaprire il discorso con la Lazio per Acerbi.