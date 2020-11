Borussia Dortmund, Reinier positivo al Covid: tra 9 giorni la sfida con la Lazio

Il Borussia Dortmund ha comunicato la positività di un proprio calciatore al Covid. Si tratta di Reinier Jesus, giocatore brasiliano che a questo punto rischia di saltare il match contro la Lazio in programma mercoledì 2 dicembre. Ecco la nota del club giallonero: "Il calciatore brasiliano del Borussia Dortmund Reinier (18) è risultato positivo al COVID-19. Il nazionale Under 21, che la scorsa settimana aveva giocato con la propria nazionale al Cairo (Egitto) contro la Corea del Sud, non aveva preso parte alla trasferta di Berlino per l'ultima giornata di Bundesliga. Il giocatore è attualmente privo di sintomi e si trova in isolamento domestico. Tutti gli altri risultati dei test dei giocatori e dello staff hanno dato un risultato negativo. Il Borussia Dortmund augura a Reinier un proseguo senza sintomi e una pronta guarigione"