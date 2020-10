Borussia Dortmund, sorrisi e scherzi: Favre guida la rifinitura all'Olimpico - FT&VD

Favre ritrova i biancocelesti, la Lazio ritrova la Champions League 13 anni dopo. All'Olimpico dopo le conferenze stampa di rito, il Borussia Dortmund svolge la rifinitura. Fra sorrisi, scherzi col pallone e voglia di far bene, consapevoli di essere fra le favorite del girone. Tanti acciacchi e infortuni, ma almeno durante il riscaldamento aperto ai media, sul campo si vedono sia Haaland che Reus ma soprattutto Piszczeck, fra quelli maggiormente in dubbio alla vigilia. Recuperi fondamentali per Favre. L'Olimpico è già pronto per la grande sfida, tinto in stile Champions. Domani finalmente si riaccenderanno i riflettori dell'Europa che conta.

