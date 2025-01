Braga, Carvalhal in vista della sfida con la Lazio: "Faremo di tutto per..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlos Carvalhal, dopo la vittoria per 3 a 0 sul Boavista, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per commentare la prestazione della squadra e non solo. Il tecnico del Braga, analizzando il momento della squadra, si è soffermato anche sulla sfida di giovedì contro la Lazio valida per l'ultima giornata della "fase campionato" di Europa League. Queste le sue considerazioni: "Non ho intenzione di uscire dai binari di quello che ho detto. È una nuova stagione, arrivano molte persone nuove e il livello di maturità è diverso nel tempo. Ma diciamo che non siamo a un livello di maturità molto alto. Stiamo crescendo. Quello che mi fa piacere dire è che la squadra sarà concentrata e farà di tutto per vincere giovedì e poi anche nella partita con la Moreirense”.

